Edirne'de kavgada bacağından bıçaklanan 19 yaşındaki K.Y., saldırganlardan kaçarak yakındaki bir büfeye sığındı. Yardım isteyen genci takip eden bıçaklı saldırganların içeri girmesini çevredeki vatandaşlar engelledi.
Olay, akşam saatlerinde 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki genç grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında K.Y., bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
K.Y.'nin sığındığı büfeye yönelen saldırganlar, vatandaşların önlerini kesmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Yaralı gence ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaralı gencin saldırganlar tarafından kovalandığı ve koşarak büfeye sığındığı anlar yer aldı.