Southampton Üniversitesi öğrencisi Henry Nowak, Aralık 2025'te yaşanan olayda bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın verdiği ifadeler doğrultusunda ilk etapta Nowak'ı şüpheli olarak değerlendirdi. Görüntülerde kanlar içinde yerde yatan gencin "Bıçaklandım" ve "Nefes alamıyorum" dediği duyulurken, bir polis memurunun ise "Bıçaklandın mı, nerede? Öyle olduğunu sanmıyorum dostum" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

Polisler, ağır yaralı genci kelepçeleyerek gözaltına almaya çalıştı. Daha sonra Nowak'ın aldığı bıçak darbelerinin fark edilmesi üzerine kelepçeler çıkarıldı ve sağlık müdahalesine geçildi. Ancak genç öğrenci kurtarılamadı.

KENDİSİNE SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın faili olan 23 yaşındaki Vickrum Digwa, polis ekiplerine Henry Nowak'ın kendisine saldırdığını ve ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü. Digwa ayrıca sarığının çıkarıldığını ve saldırıya uğradığını iddia etti.

KANIT BULUNAMADI

Ancak mahkeme sürecinde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Southampton Kraliyet Mahkemesi, Digwa'nın ırkçı saldırı iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, Digwa'yı cinayetten suçlu bularak en az 21 yıl hapis yatacağı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

‘CİDDİ SORULARI BERABERİNDE GETİRİYOR’

Görüntülerin yayınlanmasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Starmer, saldırganın olay yerindeki ırkçılık iddialarının polislerin kararlarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu görüntüler ciddi soruları beraberinde getiriyor" dedi.

‘NEFES ALAMIYORUM’ SLOGANI ATTILAR

Mahkeme kararının ardından Southampton'da yüzlerce kişi polis merkezinin önünde toplandı. Göstericiler, "Nefes alamıyorum" sloganları attı.

Akşam saatlerinde tansiyon yükselirken bazı göstericiler çevik kuvvet ekiplerine sandalye, şişe ve çeşitli cisimler fırlattı. Polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.

‘İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI’

Henry Nowak'ın ailesi, polis müdahalesini "insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirirken, olayın yeni toplumsal ayrışmalara neden olmaması gerektiğini söyledi. Baba Mark Nowak, oğlunun ölümünün nefret ve kutuplaşmayı artırmak için kullanılmasını istemediklerini belirterek, daha güvenli sokakların oluşturulması için ders çıkarılması çağrısında bulundu.

POLİS ÖZÜR DİLEDİ

Olayla ilgili olarak polis memurlarının tutumu bağımsız soruşturma kapsamında incelenirken, Hampshire Polisi aileden resmen özür diledi.