Atabey Göleti mevkisinde G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, iki kardeşi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yaşar Y. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli G.A. da suç aletiyle gözaltına alındı.