Olay, 22 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Mustafapaşa Mahallesi 708. Sokak'taki özel bir öğretim kursunda meydana geldi. 12'ncı sınıf öğrencisi Turgut Aras K., iddiaya göre sınıfın penceresinde bir kişi ile tartıştı. Birkaç dakika sonra zihinsel engelli olduğu öne sürülen bu kişi, elinde sopa ve bıçakla sınıfa girerek Turgut Aras K.'ye saldırdı. Turgut Aras K. bıçaklanırken, saldırgan, kurs sahibi Mustafa U. tarafından durduruldu. Kendi imkanları ile hastaneye giden Turgut Aras K.'ye 4 dikiş atılırken, şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırganın elinde sopa ve bıçakla sınıfa girip, Turgut Aras K.'ye saldırdığı, diğer öğrencilerin kaçıştığı, daha sonra Mustafa U.'nun saldırganı tuttuğu anlar yer aldı.

'KİMSEYE HABER VERMEDİ MENDİLLE TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI'

Binada güvenlik personeli olmadığını belirten Turgut Aras K., "Şahıs bize küfrediyordu. Ben de sakin olmasını istedim. Şahsın engelli olduğunu anlayarak arkadaşlarıma fazla muhatap olmamalarını söyledim. Ama bunu onun duymayacağı şekilde söyledim. Sonra teneffüs bitip derse başlayınca adam önce yan sınıfa bakıp beni arıyor. Bulamayınca bizim sınıfa geliyor, beni görünce 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek sol elinde sopa, sağ elinde bıçak bana saldırmaya başlıyor. Ben de onu savuruyorum, savurduktan sonra yere düşüyor. Sonra dershanenin sahibi geliyor, onu sakinleştiriyor, daha sora dışarı çıkartıyor. Yaşanan bu olayın ardından kurs sahibi güvenlik personeli alınacağına dair binaya ilan astı. Üstelik yaralandığım halde benimle ilgilenmeyip, kağıt bir mendile damlattığı kolonya ile yaramı temizlemeye çalıştı. Polise dahi haber vermedi" dedi.

'BAKANLIK BÖYLE BİR ZORUNLULUK GETİRMEMİŞ'

Mustafa U. ise saldırgan ile öğrenciler arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktığını belirterek, "Talihsiz bir olay yaşadık. Şahsın ağzı kokuyordu, sanırım alkollüydü. Öğrencimize polise gitmesi için yardımcı olup, olay anının görüntülerini bizzat verdik. Bıçağı sonradan fark ettik ve o bıçağı polise götürdüm. Bıçaklayan şahıs bana öğrencilerin yüzüne bakıp, hep gülüştüklerini ve bunun da zoruna gittiğini söyledi. Güvenlik personeli konusunda bakanlık böyle bir zorunluluk getirmemiş ama yaşananların ardından kapıya şifreyle girilebilen sistem kurdurduk" diye konuştu.

Turgut Aras K.'nin söz konusu kursa devam etmediği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.