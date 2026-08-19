Dün bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti milletvekilinin korumasına izin verdiği ortaya çıktı. Gaziantep’in Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olay öncesinde, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği öğrenildi.

Korumasının yanında bulunmadığı saatlerde sokakta yanına yaklaşan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet K. ile tartışan Meriç, çıkan arbedede bıçaklandı. Bağırsakları zarar gören ve kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde acil ameliyata alınan Meriç, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu.

5 KİLİ GÖZALTINDA

İlçe başkanlığına aday gösterilmediği gerekçesiyle Meriç'e husumet beslediği iddia edilen ve 27 ayrı suç kaydı bulunan Seydi Ahmet K. ile kaçışına yardım eden 4 şüpheli emniyet güçlerinin takibiyle yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kanlı olayla ilgili gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

27 suç kaydı olduğu belirtilen Seydi Ahmet K.'nin, Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Seydi Ahmet K.'nin ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü.