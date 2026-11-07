Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra 1 kişiyi yaralayan ve kaçtığı Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Afyonkarahisar Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Özdemir, Noman Toprak ile arasında borç meselesi bulunduğunu anlattı. Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tüfeğini ve fişeklerini aldığını, yol boyunca da alkol tükettiğini söyledi.

‘BORCUN NASIL ÖDENECEĞİ KONUSUNDA TARTIŞILDI’

Zanlı, buluşmada borcun nasıl ödeneceği konusunda tartışma yaşandığını belirterek şunları anlattı:

"Bu kişilerin yanına giderken arabaya fişek aldım. Arabaya yaklaşık bir ay önce köylüm olan Mustafa A.'dan aldığım ruhsatsız tüfeğimi de aldım. Bir yandan arabada alkol alıyordum. Petrolün yakınında bulunan tekel bayisinden sigara, alkol ve enerji içeceği aldım. Bu kişilerin yanına giderken alkol kullanmaya devam ettim. Yanlarına gittiğimde kardeşi Bekir, borcu nasıl ödeyeceğimi sordu. Kendisine bir ay önce banka havalesiyle 1000 avro attığımı ve 2 bin avro borcum kaldığını söyledim. Bekir ve Ahmet buna karşı çıkıp 'Bu şekilde ödeme olmaz' dedi. Bekir, 'Bununla ne konuşuyorsun? Babasının yanına gitsene' dedi. Bunun üzerine kendilerini öldürmeye karar verdim. Onları, tarla bahanesiyle ıssız bir alana götürmeye karar verdim."

ARACIN DİĞER TARAFINA GEÇEREK DE ATEŞ ETMİŞ

Issız alana gittiklerinde tartışmanın devam ettiğini ve kendisine küfür edildiğini öne süren Özdemir, tüfeğine fişek yerleştirerek araçtaki üç kişiye ateş ettiğini anlattı. Yaralı olduğunu fark ettiği kişinin elini cebine götürmesini silah çıkaracağı şeklinde yorumladığını belirten zanlı, aracın diğer tarafına geçerek yeniden ateş ettiğini söyledi.

‘BABAM TESLİM OLMAMI İSTEDİ’

Olayın ardından babasını telefonla aradığını aktaran Özdemir, "Yolda babamı arayarak baba ben dayanamadım, sürekli küfür ettiler. Üçünü de öldürdüm' dedim. Babam teslim olmamı söyledi. Ben de kaçacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SIRASINDA KARŞISINA ÇIKAN KİŞİLERİ DE HEDEF ALDI

İlk cinayetlerin ardından Kıyır istikametine doğru ilerleyen zanlı, takip edilmemek amacıyla telefonunu yola attığını ve karşı yönden gelen bir aracın önünü kestiğini anlattı. Araçtakilere üç kişiyi öldürdüğünü söyleyerek araçlarını istediğini belirten Özdemir, yaşlı erkek ve kadın sürücünün silahına müdahale etmeye çalışması üzerine ikisine de ateş ettiğini ifade etti.

Daha sonra başka bir araçla karşılaştığını anlatan zanlı, araçtaki kişinin silahı fark ederek polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açtığını belirtti. Tırın önünü de kestiğini ve sürücüsüne doğru birkaç el ateş ettiğini söyleyen Özdemir, güzergahını değiştirdiğini ve Kütahya yönüne gitmeye karar verdiğini kaydetti.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINI ALMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Kütahya yönünde ilerlerken başka bir araçla karşılaştığını anlatan zanlı, ilk etapta sürücüye zarar vermeyi düşünmediğini ancak daha sonra aracını almaya karar verdiğini söyledi.

Kadın sürücünün telefonuyla görüntü kaydettiğini fark edince tüfeğini alarak ateş ettiğini belirten Özdemir, ardından kadının aracına binerek yoluna devam ettiğini anlattı.

10'DAN GERİYE DOĞRU SAYARAK ATEŞ ETMİŞ

Kaçış sırasında bir başka aracın önünü kesen zanlı, sürücüden ve yolcu konumundaki kadından araçlarını istediğini söyledi. Önce silahını göstermeden konuştuğunu, ancak araçtakilerin polisi aramaya çalışması üzerine tehditte bulunduğunu belirten Özdemir, yaşananları şöyle aktardı:

"Karşıdan gelen aracın önünü kestim. Aracımın arıza yaptığını söyledim ve yardım istedim. Yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan inerek yanıma geldi. Ben kendisine suç işlediğimi ve araçlarını bana teslim etmelerini söyledim. Sonra sürücü mahalline yöneldim. Bu esnada elimde silah yoktu. 2-3 dakika konuşma yapıp sadece arabayı alacağımı söyledim. Şoföre de birilerini öldürdüğümü söyledim. Kapıyı açmalarını yoksa ateş edeceğimi söyledim. Telefonla polisi arıyorlardı. Korkutmak amaçlı 10'dan ve 5'ten geriye doğru saymaya başladım. Telefonu bırakmadığını görünce bir el öndekine, bir el arkadakine ateş ettim. İçinde ölü olduğu için bu aracı almadım."

'KARTLI SİSTEM NEDENİYLE DURDU'

Bir süre sonra başka bir aracın önünü keserek sürücüsü ve eşinden araçlarını isteyen zanlı, bu kez tüfeğini de yanına alarak tehditte bulunduğunu anlattı. Fişeklerin bulunduğu kovayı da aldığı aracıyla Sarıcıoğlu istikametine ilerlediğini, ancak aracın kartlı sistem nedeniyle belirli bir mesafeden sonra durduğunu söyledi.

YENİ SİLAH BULABİLMEK İÇİN KÖYE GİTMİŞ

Araçtan indikten sonra mantar toplayan kişilerle karşılaştığını belirten Özdemir, bu kişilerin aracını alarak Seyitgazi yönüne ilerlediğini ifade etti. Ana yola çıktıktan sonra bir köy gördüğünü ve buradan yeni bir silah temin etmeyi planladığını söyledi.

Yolda karşılaştığı gençlere kendisini asker olarak tanıttığını anlatan zanlı, "Yolda bir aracı gördüm. Araç içerisindeki gençlere doğru yaklaştım. 'Gençler alkol mü içiyorsunuz' dedim. Onlar da 'hayır komutanım' dediler. Beni asker sanmaları hoşuma gitti, düzeltmedim. 'Biz burada birini arıyoruz' dedim, sıkıntılı bir araç olduğunu ve aracı teslim etmelerini söyledim. Aracı çalıştıramadım. Araç sahibi bana tarif ettikten sonra aracı alarak gittim" ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN SİLAHINI İSTEDİ

Daha sonra köy muhtarının evine gittiğini belirten Özdemir, Ankara'dan geldiğini söyleyerek muhtardan silahını istediğini ancak talebinin reddedildiğini anlattı. Köyden ayrıldıktan sonra devriye ekiplerini görünce kaçtığını, kullandığı aracın çamura saplandığını söyledi.

Havanın kararmasının ardından yeniden araç arayışına girdiğini belirten zanlı, son olarak kimseye görünmeden başka bir aracı aldığını ve ana yola çıktığında yakalandığını kaydetti.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

İfadesinin sonunda olayları alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini ileri süren Arif Sefa Özdemir, ilk üç kurbanı dışındaki kişilerle herhangi bir husumetinin olmadığını savundu.

Zanlı, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum. Jandarma ekiplerine ateş etmedim. Jandarmanın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Onları yaraladığımı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.