BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/81 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/81 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 18/04/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(1)NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bekirli Köyü, Köyiçi Mevkii, 119 ada, 37 parseldeki 2.885,31 m2 avlulu kerpiç ev ve samanlık vasıflı taşınmaz. Kadastral yola cephelidir. Taşınmazın içerisinde 1 asma, 1 şeftali, 1 badem,1 dut, 2 ceviz, 13 yaşlarında toplam 13 adet zeytinağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde dört adet yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.928.085,50 TL =>KDV Oranı: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2026 - 11:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2026 - 11:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/07/2026 - 11:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 13/07/2026 - 11:55

(2)NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bekirli Köyü, Kavak Dere Mevkii, 143 ada, 38 parseldeki 14.860,43 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve orta eğimlidir. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir. Taşınmaz üzerinde üç adet yapı bulunmakta geri kalan kısmı boş vaziyettedir.

Kıymeti : 3.661.394,60 TL =>KDV Oranı: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2026 - 13:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2026 - 13:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/07/2026 - 13:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 13/07/2026 - 13:55

(3)NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bekirli Köyü, Kavak Dere Mevkii, 143 ada, 39 parseldeki 4.776,60 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve orta eğimli, hali hazırda üzeri boş durumdadır. Kadastral yolu vardır. Parsel üzerinde 5 adet yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.333.847,00 TL =>KDV Oranı: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2026 - 14:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2026 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/07/2026 - 14:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 13/07/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02454223