BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/102 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/102 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Harmanlı Köyü, Köyiçi Mevkii, 8 parseldeki 3.408,00 m2 avlulu kargir iv ve ahşap ahır ve samınlık vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde tek katlı kargir ev ve 15 m2 indirme ardiye binası, 50 m2 tek katlı kargir ev ve 15 m2 indirme ardiye binası, bahçesinde çeşitli meyve ağaçları vardır.

Kıymeti : 6.966.600,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç

Tarih - Saati: 28/10/2026 - 14:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2026 - 14:50 (Hissedarlar Arası)

2.Artırma Başlangıç

Tarih - Saati: 25/11/2026 - 14:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2026 - 14:50 05/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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