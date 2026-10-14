BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/50 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Hamdibey Mah. Kozpınar mevki 716 Ada 2 Parsel, Hamdibey mah. Yayla 2 sokak no:43 adresinde bulunan 242,97 m2,"Arsa" vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde iki katlı 90 m2 taban alanlı olarak betonarme yapı tarzında imal edilmiş, zemin katı mesken olarak kullanılan, üst katı natamam(%40 oranında tamamlanmıştır) mesken yapısı, taban alanının bir kısmında 25 m2 kullanım alanına sahip bodrum kat imal edilmiş durumdadır. İnşaat ruhsatı bulunmamaktadır. Taşınmazın toplam değeri 4.705.860,00-TL olarak hesaplanmıştır. Adresi : Hamdibey Mah. Yayla 2 Sokak No:43Biga / Çanakkale İmar Durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat olarak yapılaşmasına izin verilen konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.705.860,00 TL= KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:36 =Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:36 Hissedarlar arasında 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:36 =Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:36 Umuma açık

10/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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