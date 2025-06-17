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BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/60 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 148
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.956,18 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Erem, Mehmet Aksakal,Kezban Yılmaz,Hüseyin Aksakal

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu5956,18m2lik taşınmazın 1,29 m2lik kısmınınmülkiyet,759,31m2 lik kısmının irtifak hakkı olarak davacı kurum adına kayıt ve Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/60 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02241038