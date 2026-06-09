"Dişi Fedon" lakabının hakkını fazlasıyla veren 46 yaşındaki sosyetik güzel, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü.
"Dişi Fedon" lakabının hakkını fazlasıyla veren 46 yaşındaki sosyetik güzel, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.