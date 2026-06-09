 "Dişi Fedon" lakabının hakkını fazlasıyla veren 46 yaşındaki sosyetik güzel, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü.

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