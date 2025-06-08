Baht Oyunu dizisinde başrolü paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 4 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı.
Baysel'in ayrılık sonrası soluğu tatilde alması dikkat çekerken, ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile takipçilerinden büyük beğeni topladı. Gönderiye 'Güneşi yakalıyorum' notunu düşen Baysel'e, eski sevgilisi Şaşmaz'dan göndermeli yanıt gecikmedi.
'GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖRÜR AMA...'
Şaşmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Güneş yüzünü görür,ama Ay ruhunu bilir” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, sosyal medyada Cemre Baysel’e gönderme olarak yorumlandı.
Şaşmaz'ın paylaşımına Baysel'in hayranları tepki gösterirken, yapılan paylaşım için 'rahatsız edici' ifadeleri kullanıldı.