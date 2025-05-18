Daily Mail'de yer alan habere göre "Mrs. Bling" lakabıyla tanınan Celia Sawyer, eşi Nick ile birlikte 2007 yılında Dorset'te bulunan gösterişli malikanesini 2.4 milyon sterline satın aldı. Çift, geçen 17 yılda yaptıkları 1 milyon sterlini aşkın tadilatla evin değerini neredeyse iki katına çıkardı.

"KISKANÇ KOMŞUM YÜZÜNDEN GÜNEŞLENEMEDİM"

Sawyer çifti, 2020 yılında plaj temalı bahçelerinin alt kısmına 21x15 metrelik camdan bir güneşlenme odası inşa ettirdi. Ancak bu yapı için gerekli olan imar izni alınmamıştı. yakın komşularından milyoner Neil Kennedy, bu durumu yerel yönetime şikayet etti.

Sawyer, Kennedy'nin 'kıskançlıkla' hareket ettiğini öne sürerek, komşusunun bahçeye bakan izinsiz bir balkon yaptırdığını ve bu nedenle güneşlenirken rahatsız hissettiğini söyledi. Durumu yerel makamlara bildiren Sawyer, Kennedy'nin sonradan izin almak zorunda kaldığını belirtti.

OLAYLAR KISA SÜREDE TERSİNE DÖNDÜ

Ancak olaylar kısa sürede tersine döndü. Bu kez belediye yetkilileri Sawyer'ın güneşlenme yapısını gündeme taşıdı. Eylül 2023'te yapı için geriye dönük imar izni alındı ve Sawyer çiftinin bahçesindeki 50 bin sterlinlik cam yapı yasallaşmış oldu.

Fakat güneşlenme alanının yasallaşması da sorunları çözmedi. Bu süreçten bunaldığını dile getiren Sawyer, "Bu saçma tartışmalardan bıktım. Burası için çok çalıştık. Artık Barbados'taki evimizde vakit geçireceğiz" diyerek, İngiltere'deki lüks malikanesini satışa çıkardığını duyurdu.