Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Güldiken, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun doğayla iç içe bir ortamda verdiği poz ve fotoğrafına eklediği not, takipçilerinin dikkatini çekti.

Güldiken, bahçede güneşlenirken elinde kitapla dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, karesine son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen "low cortisol life" ifadesini ekledi.

"LOW CORTISOL LIFE" AKIMINA GÖNDERME

Son dönemde sosyal medyada sıkça kullanılan "low cortisol life" ifadesi, genel olarak stresi azaltmaya, daha sakin ve dengeli bir yaşam tarzına odaklanmayı anlatıyor. Yaren Güldiken'in de paylaşımında bu akıma gönderme yapması takipçilerinin ilgisini çekti.

Doğal görünümü ve sade tarzıyla beğeni toplayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Güldiken'in huzurlu karesine takipçileri, "Tam bir yaz modu", "Huzur dolu" ve "Doğallığın çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

YAREN GÜLDİKEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Öte yandan Yaren Güldiken'in özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Genç oyuncu, Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Alper Çankaya ile yaşadığı ilişkiyi sezon finalinin ardından sosyal medya üzerinden ilan etmişti.

Güldiken'in hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımları, hayranlarının yakın takibinde olmaya devam ediyor.