Basit bir mayonun otomotiv tarihinde bir devrim yaratacağını kim tahmin edebilirdi? Ancak bikininin mucidi Louis Réard, cüretkar bir pazarlama dehası olduğunu kanıtlarcasına, icadını tanıtmak için tekerlekler üzerinde yüzen bir sanat eseri yarattı: Efsanevi tekne-otomobil.

Savaş sonrası Fransa'sında, yarattığı "skandal" olarak nitelendirilen bikinisi için dikkat çekici bir tanıtım arayışında olan Réard, çözümü mobil bir reklam aracında buldu.

Dönemin en prestijli karoser üreticilerinden Henri Chapron ile anlaşarak, 1937 model bir Packard Super Eight şasisi üzerine yat şeklinde bir otomobil tasarlattı.

Lombozları, zarif pruvası, merkezi direği ve hatta şampanyalı vaftiz töreniyle bu araç, kısa sürede özgürlüğün ve yeni yaşam sanatının hareketli bir sembolü haline geldi.

En prestijli reklam ödülünü aldı

Bu tekerlekli yat, tanıtım aracı olarak Fransa yollarında fırtına gibi esti. Ünlü Tour de France bisiklet turunda sergilendi ve hatta dönemin en prestijli reklam ödülü olan "Grand Prix de la Publicité"yi kazandı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca aktif olarak kullanıldıktan sonra Louis Réard tarafından garaja çekilen otomobil, on yıllar boyunca gözlerden uzak kaldı.

Unutulmaya yüz tutan bu eşsiz otomobil, kısa süre önce Paris'teki Rétromobile 2025 klasiğinde yeniden ortaya çıktı. Ünlü müzayede evi Artcurial tarafından satışa çıkarılan araca, koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gösterildi ve tahmini değeri 250.000 ila 300.000 avro olarak belirlendi.