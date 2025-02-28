Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, babasının beklenen Şam ziyaretinden önce kendisi büyük bir konvoyla Emevi Camii'de Cuma namazını kılmaya gitti. Onlarca arabanın katıldığı konvoyda itibardan tasarruf edilmedi.

Bilal Erdoğan, heyetiyle birlikte Emevi Camii'nin önünde fotoğraf çektirdi. Heyette, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Fatih Dönmez yer aldı.

Şam'da HTŞ'nin polis gücü, sokak girişlerini çevirerek uzun namlulu kalaşnikof tüfeklerle konvoy etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

BEKLEMEDİK ZİYARET SOSYAL MEDYADAN DUYULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan’ın ilk günü Suriye’yi ziyaret edeceğine dair haberler birkaç gün önce sosyal medyada yayılmaya başlamıştı

Emevi Camii, Bilal Erdoğan'ın yanında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ilk uğrak yeri olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 'Emevi Camii'de Cuma namazını kılmak isteğini' tekrar etmişti.



Erdoğan'ın oğlunun Suriye'de başka temaslarda bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.

BAĞIŞLANAN HALI ÜZERİNDE

Bu sırada Suriye merkezli Step News'in yazdığına göre, Gaziantep’te üretilip Türk büyükelçiliğinin gözetiminde Şam’a gönderilen Emevi Camii halısı, Suriye’de tartışmalara yol açtı.

Bazıları halının Türk yetkililer tarafından bağışlandığını öne sürerken bazı kaynaklar, masrafların Suriye hükümeti tarafından karşılandığını iddia etti.