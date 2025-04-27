Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması sürerken Ankara kulislerinde Bilal Erdoğan’ın da ismi geçmeye başladı.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu’na katılan Bilal Erdoğan, söz konusu iddialara yanıt verdi.

BİLAL ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Bilal Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna "Siyasi bir hedefim yok. Bu soru bana sıkça soruluyor ancak ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum" yanıtını verdi.

"HAYATIMI BU YÖNDE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Zamanının büyük bölümünü eğitim çalışmalarına ayırdığını ifade eden Bilal Erdoğan "Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum" dedi.