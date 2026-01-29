Ankara’da gelecek dönem senaryoları çerçevesinde Bilal Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın faaliyetleri siyaset gündemini hareketlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın Arap televizyon kanallarında boy göstererek röportajlar vermesinin ardından, Hakan Fidan da bölgenin en etkili kanallarından biri olan Katar merkezli Al Jazeera’ye konuk oldu.
İRAN GÜNDEMİ
Bilal Erdoğan'ın dış medyaya açılma hamlesine benzer bir adım atan Hakan Fidan, Al Jazeera İngilizce kanalına verdiği mülakatta ABD ve İran arasındaki nükleer gerilimi değerlendirdi. Fidan, Washington yönetimine hitaben "İran ile dosyaları tek tek kapatın" tavsiyesinde bulundu.
"AMERİKALI DOSTLARIMA TAVSİYEMDİR"
Fidan, verdiği röportajda İran’a yönelik bir saldırının yanlış olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"İran’a saldırmak ve savaşı yeniden başlatmak yanlış. İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakereye hazır. Amerikan dostlarımıza tavsiyem nükleer meseleyle başlayıp dosyaları tek tek kapatmalarıdır. Eğer bunları bir paket olarak sunarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi çok zor olur."