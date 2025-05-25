7.Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri düzenlendi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM’e Fenerbahçe başkanlığı için yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğimi söylemiştim. İnsanlar neden yakıştırdı bilmiyorum ama... Fenerbahçe'de cirit veya yağlı güreş branşı açıldı mı ki? Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var?' ifadelerini kullandı.

Sunucunun “Peki açılsa peki düşünür müsünüz?” sorusuna ise Erdoğan, “Zor bir soru oldu. O zaman yeniden konuşmamız lazım”dedi.