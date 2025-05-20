TÜRGEV ve İlim Yayma Vakfı gibi kurumlarda yöneticilik AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "İnanın bu haberlerin nerden çıktığını bilmiyorum." Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim. Ben kimlik kültürü inşası üzerine çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

-Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğine harcarsam bu önemli işleri ihmal etmek bana hiç yakışmaz diye düşünüyorum.

-Kendi oğullarımın Fenerbahçe'yi tutması için kıyasıya bir mücadele veriyorum.

-Okulda öğrencilerle konuşuyorum. Galatasaray formaları, Galatasaray'ı tutmalar falan. Galatasaray'ı tutmak kolay, Fenerbahçe'yi gelin tutun diyorum çocuklara.

"ADAY DEĞİLİM, FENERBAHÇE DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM"

A Haber'e konuşan Erdoğan, sarı lacivertli kulübe başkan adayı olacağı iddialarıyla ilgili ise "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

-Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.

-Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım.

-Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabi ki daha iyi yönetilsin istiyorum Fenerbahçe.