Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı sıfatıyla 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini aktarmayı amaçlayan TRT yapımı “Asırlık Gece” belgesel dizisinin dördüncü bölümünde yer aldı.

'FETÖ'YÜ DOĞURAN O KATI LAİKLİĞİN TA KENDİSİ'

Erdoğan burada yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“FETÖ’yü doğuran, inanan insanlar üzerinde yapılan baskı olmuştur. FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur.

FETÖ’yü doğuran dindarlık olmamıştır, FETÖ’yü doğuran İslam olmamıştır, FETÖ’yü doğuran Risale-i Nurlar olmamıştır.

Dolayısıyla bunun da tespitinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”