Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün, THY İletişim Başkanı olarak atandı. THY İcra Komitesi'nin kararıyla Basın Müşavirliği birimi "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmişti.

Yahya Üstün, yeni yapıda İletişim Başkanlığı görevini üstlenerek, THY'nin kurumsal iletişim stratejisinden sorumlu olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olan Üstün, geçmişteki görevlerinden huzur hakkı alması nedeniyle eleştirilmişti.

MAAŞININ 1 MİLYON LİRA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Airporthaber'in kurucusu Ali Kıdık'ın haberine göre, bu değişiklikle birlikte Üstün'ün maaşı 1 milyon lira oldu. Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Böylelikle ilk başkan da kendisi oldu ve maaşı en az bir milyon oldu. Rakamla da şöyle yazılıyor. 1.000.000

Kaç asgari ücret ediyor siz hesaplayın.

Ha

@yhyustun

ün 41 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım.

Kaç tanesi kaldı kendisine sormak isterdim!"