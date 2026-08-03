Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ocak ayında katıldığı panelde kendisine sorulan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusuna "Gıda sektöründeyim. Türkiye'de ve yurt dışında restoranlarım var" sözleriyle yanıt vermişti.



Erdoğan'ın biri Dubai'de, biri İzmir'de ve dört şubesi İstanbul'da olmak üzere en büyük hissedarı olduğu restoran zincirinin İstinye Tavukçusu olduğu öğrenilirken, son günlerde popülerliğini artıran firmanın önünde uzun kuyruklar oluşması dikkatlerden kaçmadı.





GİRMEK İSTEYEN SIRA BEKLİYOR



Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, özellikle Galataport İstanbul'daki şubesinin önünde akşam saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu ve girmek isteyenlerin dakikalarca sıra beklediği işletmedeki yiyecek fiyatları da 445-545 TL arasında değişiyor.



Şirketin en büyük pay sahibi Bilal Erdoğan olurken, ortaklar arasında kardeşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Mustafa Esenkal ve Ali Bahadır Yeşil yer alıyor.







ŞUBE SAYISINI ARTIRACAK



Bilal Erdoğan, işletmesine yönelik yaptığı sohbetlerde ilerleyen günlerde Ankara'da ve Bakü'de bir şube açmak istediğini belirtti.