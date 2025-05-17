TÜRGEV ve İlim Yayma Vakfı gibi kurumlarda yöneticilik AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen bir etkinliğe katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Türkiye ekonomisinin aile yaşamındaki etkilerinden olan doğum oranlarının düşmesine ilişkin ilginç bir yorum yaptı.

Erdoğan, "Ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor" söylemini reddetti.

"ÖYLE OLSAYDI VARLIKLI İNSANLAR DAHA ÇOK ÇOCUK YAPARDI..."

Bilal Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek.

'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar."