Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ünlülerle bir araya geldi.
Dikkat çeken görüşmeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu. Görüşmede, Youtuber’lar Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Ömer Başdoğan, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Kafalar ekibi, müzik yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ve eski futbolcu Volkan Demirel yer aldı.
"NEŞESİ BOL, KAHKAHASI BOL..."
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve kıymetli dostlarla neşesi bol, kahkahası bol, keyifli bir akşam geçirdik. Bu samimi, dostane buluşmaların daim olmasını temenni ediyorum."