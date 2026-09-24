Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en küçük oğlu olan 45 yaşındaki Bilal Erdoğan, ocak ayında Esenler Belediyesi'nde katıldığı bir etkinlikte gençlerin "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusuna "Gıda sektöründeyim. Restoranlarımız var ortaklarımla birlikte" ifadeleriyle yanıt vermişti.





Bilal Erdoğan'ın kardeşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte 'İstinye Tavukçusu' markasının sahiplerinden olduğu öğrenilirken, yıllardır kısıtlı bir kitleye hizmet veren restoran, bu yıl itibarıyla adeta atağa kalktı.



PEŞ PEŞE TÜM AVM'LERE YAYILIYOR



Menüsünde kızarmış ve soslu tavuklara yer veren marka, geçtiğimiz aylarda Galataport İstanbul'daki şubesi önündeki uzun kuyruklar ile gündem olmuştu.





Dubai'de, İzmir'de ve İstanbul'da çok sayıda restoran ile hizmet veren marka, bu ay Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi olan Forum İstanbul'da da şube açtı.



Maltepe'deki Hilltown Küçükyalı AVM ile de anlaşma imzalayan ve yakında burada da hizmet vereceğini açıklayan firma, 2027 yılı itibarıyla Bakü ve Ankara olmak üzere birçok farklı bölgede yeni şubeler kurmayı planladıklarını duyurdu.