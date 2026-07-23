Bahçelievler’de bir marketten alışveriş yapan bir müşteri ile çalışanlar arasında karpuz reyonunda fiyat tartışması çıktı. Müşterinin, çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketlerinin karıştığını iddia etmesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Etiket tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Marketin içerisinde başlayan ve bir süre devam eden
arbede, tansiyonun daha da yükselmesiyle marketin dışına, sokağa taştı.
Sokakta devam eden kavgada, market çalışanları ile müşteri birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak ve sakinleştirmek için araya girdi. Çevredekilerin yoğun müdahalesi sonucunda tekmeli yumruklu kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.