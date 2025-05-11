Terör örgütü PKK, 9 Mayıs Cuma günü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplandığını açıklamıştı.

Gazeteci Çetiner Çetin fesih açıklamasının bugün saat 13:00'te olacağını öne sürerken iktidara yakın medyada da fesih açıklamasının bugün olacağı kaydedildi.

Ancak şimdiye dek herhangi bir açıklama gelmezken SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan son durumu SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni'nde aktardı.

Alan şunları kaydetti:

"FİKİR AYRILIKLARI SÖZ KONUSU"

İlerleyen günlerde olabilir. Bunun nedeni son aşamada çeşitli fikir ayrılıklarına dair iddialar söz konusu. Biz Cuma günü 5-7 Mayıs tarihlerinde terör örgütü PKK'nın kongresinin toplandığını duyduk.

"SÖZDE YÖNETİM KADEMESİ İKNA EDİLEMEDİ İDDİASI"

Terör örgütü PKK'nın içerisinde sözde yönetim kademesinde fikir ayrılıklarının açığa çıktığı ve bazılarının ikna edilemediği iddiaları söz konusu. Bu nedenle de fesih açıklamasının yapılamadığı iddiaları söz konusu.

Sürece ilişkin belirsizliklere de vurgu yapan Alan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İMRALI'DAN YENİ BİR ADIM GÖREBİLİRİZ"

"Terörist kategorisinde olan isimler nereye gidecekler, halihazırda cezaevlerinde tutuklu bulunanlar için düzenleme yapılacak mı? Terörle Mücadele Kanunu gibi birçok bilinmeyen arasında bu açıklamanın yapılması gerekiyor.

Terör örgütünde bir direnç söz konusu. Önümüzdeki hafta itibariyle bu açıklama birkaç gün içinde gelmezse İmralı'dan yeni bir adım görebiliriz. İmralı heyeti adaya gidip Öcalan'la görüşme gerçekleştirebilir. Daha kapsamlı ya da daha net cümlelerin olduğu bir metin kaleme alınabilir bu aşamada Ankara'dan bunu takip ediyor olacağız."