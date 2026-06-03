Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösteren 221 eski CHP milletvekili arasında partinin en eski üyelerinden biri olan Sinop eski Milletvekili Barış Can da yer aldı.

DERHAL KURULTAY

12 Eylül’den sonra kurulan Halkçı Parti’de Genel Sekreterlik görevinde de bulunan Can, partiye 19 Temmuz 1961 tarihinde üye olmuştu. Can da “Derhal kurultay’’ dedi.

CHP eski Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile birlikte bildirinin hazırlık aşamasında yer alan, partinin 65 yıllık üyesi Barış Can SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesi demokrasiye, siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine ağır bir darbedir’’ dedi.

Barış Can’ın CHP’ye üye kartı

Partinin vakit geçirmeden kurultaya gitmesi gerektiğini kaydeden Barış Can, “Özgür Özel’in seçildiği 38. Kurultay’da sandıktan bir irade ortaya çıkmıştır. Bu iradenin 2.5 yıl sonra yok sayılması kabul edilemez. Bir siyasi partinin kurultayının mahkeme kararı ile iptali ve 6 yıl önceki yönetimin atama ile iş başına getirilmesi adalete olan güveni de sarsar” dedi.

26 TEMMUZ SON TARİH

CHP sözcüsü Zeynel Emre de 26 Temmuz tarihine dikkat çekerek “Mahkeme kararı, aradan geçen 6 yılda 2 kez üst üste kurultay yapılmamış sayıyor. 26 Temmuz 2026’da 6 yıl dolacak. Bu CHP’yi tarihten silme operasyonu ve bir an evvel kurultay kararı almayan herkes sorumlu olacak” dedi.