Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber Bilecik'te termometreler 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji ise kar yağışı için uyarı da bulundu.

BİLECİK'TE 3 İLÇE VE BAZI KÖYLERDE EĞİTİME ARA

Bilecik Valiliği yaşanacak olan kar yağışı ve buzlama nedeniyle kent merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamalarda, kar yağışından dolayı 20 Şubat 2025 Perşembe günü Bilecik merkezi Pazaryeri, Bozüyük ilçelerinin tamamı, Osmanlı ilçesinde Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

KAMU KURUMLARI DA 1 GÜNLÜK İDARİ İZİNLİ OLACAK

Eğitim ve öğretimin yanı sıra kamu kurumlarında ise çalışan hamile ve engelli personel ile kreşler, anaokulları da 1 günlük idari izinli sayılacak.