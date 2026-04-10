BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
İ L A N
T.C.
BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/46 Tereke
MİRAŞÇI : Nedime KEKEÇ T.C. No.39022284112

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle,"Müteveffa İbrahim İÇTAŞ'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediği hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu " ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02443851