İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozman köyünün yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
KAZI MALZEMESİ VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ
Bölgede gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan çok sayıda kazı malzemesi ve ekipman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.