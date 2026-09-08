Kaza, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice Z. (31) idaresindeki 26 ABV 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hatice Z. ile birlikte S.Z. (35), E.E. (9), Y.T. (14), U.K. (11), B.T. (10) ve B.T. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.