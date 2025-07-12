Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, Sibel Güneş'in evinde cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerin ardından Güneş’in cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kayıplara karışan eşi İbrahim Güneş’ten şüphelenen güvenlik güçleri, geniş çaplı bir arama başlattı. Aynı gün Güneş’e ait araç, Bursa’nın İznik ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Aramalar devam ederken, geçtiğimiz gün Osmaneli ilçesindeki Sakarya Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cesedin İbrahim Güneş’e ait olduğu belirlendi.

İbrahim Güneş’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.