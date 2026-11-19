Bilecik’te meydana gelen traktör kazası can aldı. Koyunköy’de traktörüne kepçe aparatı takmak isteyen Yaşar Öztürk, çalışma sırasında yaşanan talihsiz olay sonucu traktörün çamurluk kısmına sıkıştı. İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ Edinilen bilgilere göre, traktörüne kepçe aparatı monte etmek için uğraşan Öztürk, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın çamurluk bölümünde sıkıştı. Olayı fark eden çevredekiler durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde Yaşar Öztürk’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı. Yaşar Öztürk’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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