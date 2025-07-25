İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'ilan edildi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, "27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere; AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 237 personel görev aldı." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşlarımız tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı. Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

"GENEL HAYATA ETK İ L İ AFET B Ö LGES İ İ LAN ED İ LD İ "

Bilecik ve İzmir illerimizde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi.

Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye; AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde;

49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi. 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Yangın Olaylarıyla İlgili; Jandarma Genel Komutanlığınca; 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 34 ilimizde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin olarak; 25’i tutuklandı, 47’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce; 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 56 orman yangınına ilişkin; 2’si tutuklandı, 2’sine adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun