Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, İ.C. (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Salih Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Tırların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.