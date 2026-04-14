Uzmanlara göre çorap izlerinin en yaygın nedeni, lastik kısmının cilt üzerinde baskı oluşturması. Özellikle dar ve sıkı çoraplar, kan dolaşımını geçici olarak yavaşlatarak ciltte iz oluşmasına neden olabiliyor. Bu izler genellikle kısa süre içinde kaybolsa da bazı durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor.

Bununla birlikte vücutta sıvı birikmesi, yani ödem oluşumu da çorap izlerini belirgin hale getirebiliyor. Uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik, fazla tuz tüketimi ve yetersiz su içmek ödem riskini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, eğer çorap izleri uzun süre geçmiyorsa ya da şişlik ve ağrıyla birlikte görülüyorsa bunun dolaşım sistemiyle ilgili bir soruna işaret edebileceğini vurguluyor. Bu gibi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Daha rahat çoraplar tercih etmek, gün içinde hareket etmek ve yeterli su tüketmek ise bu sorunun önüne geçmede etkili olabilecek basit önlemler arasında gösteriliyor.