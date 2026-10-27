Kuzey Amerika kökenli bir meyve türü olan ve kamuoyunda "Amerikan muzu" ya da "kuzey muzu" adıyla bilinen pawpaw (Asimina triloba), Türkiye'de hobi bahçelerinde ve deneme alanlarında yetiştirilmeye başlandı. Tropikal meyve aromasına sahip olmasına rağmen kış aylarında eksi 25 dereceye kadar soğuğa dayanabilen bitki; Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde meyve tutumu sağladı.

PİYASADA YÜKSEK FİYATA ALICI BULUYOR

Türkiye genelinde ticari bahçe kurulumunun henüz yaygınlaşmaması ve meyve veren yetişkin ağaç sayısının azlığı nedeniyle hasat sınırlı miktarda gerçekleşiyor. Pazar tezgahları ile zincir marketlerde yer almayan meyve, eylül ve ekim aylarındaki hasat döneminde butik üreticiler tarafından doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor.

Piyasada kilogram fiyatı 800 TL ile 1.500 TL arasında değişen pawpaw, ağırlığına göre adedi 150 TL ile 300 TL arasında alıcı buluyor. Ürünün anavatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel pazarlarda ise kilogram satış fiyatı 15 ila 25 dolar bandında seyrediyor.

KISA RAF ÖMRÜ PAZAR DAĞITIMINI KISITLIYOR

Meyvenin yaygın bir pazar zincirine girememesindeki temel etkenin raf ömrü ve lojistik koşullar olduğu belirtiliyor. Dalından toplandıktan sonra oda sıcaklığında 2 ila 3 gün içinde yumuşayıp fermente olma sürecine giren ürün, soğuk zincirde en fazla 1 ila 2 hafta muhafaza edilebiliyor. Hassas ve kremamsı iç yapısı, uzun mesafeli nakliye ve taşımacılık süreçlerini sınırlıyor.

Yalnızca meyve eti tüketilen, kabuğu ve çekirdekleri ayrıştırılması gereken pawpaw meyvesinin Türkiye'deki geleceği; fidan yatırımlarının artışı ve hasat sonrası soğuk zincir imkanlarının gelişimine bağlı olarak takip ediliyor.