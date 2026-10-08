Türkiye genelinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, artan işletme maliyetleriyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Motorin fiyatları, vergi ve sigorta giderleri, cezalar, bakım masrafları ve personel ücretlerindeki artışlar bilet fiyatlarına da yansıyor.

Yeni bir yolcu otobüsünün maliyeti de milyonlarca lirayı bulurken, firmalar araç yatırımlarını uzun yıllar içinde karşılamaya çalışıyor. Buna rağmen bazı firmalar belirli dönemlerde yolculara yönelik indirim kampanyaları düzenliyor.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL BİLET FİYATI

Son kampanyalardan biri öğrencileri ilgilendiriyor. Kampanya kapsamında belirli bir güzergahta öğrenciler için bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim uygulanıyor.

Edirne-İstanbul güzergahında düzenlenen kampanyayla normal şartlarda 450-500 TL seviyesinde olan bilet fiyatı 300 TL'ye indirildi. Kampanya yalnızca cuma günleri gerçekleştirilen seferlerde geçerli olacak.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların öğrenci olması gerekiyor. Kampanya tüm seferleri kapsamıyor. Uygulamanın ardından yolculardan kampanyanın farklı güzergahlara ve daha fazla güne yayılması yönünde talepler geldi.

BİR BAŞKA FİRMADAN DA ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Öte yandan 100. yılını kutlayan başka bir köklü şehirler arası otobüs firması da öğrencileri kapsayan yeni bir indirim duyurdu. Kampanya kapsamında otobüs biletlerinde yüzde 20'ye varan oranlarda indirim uygulanacağı belirtildi.