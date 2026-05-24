Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun iyi olmadığını duyurdu. Ünlü sanatçının kolunda serumla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede hayranları arasında endişeye neden oldu. Dalkılıç, yoğun sahne programı nedeniyle rahatsızlandığını belirterek konserini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Son dönemde hem özel hayatı hem de yoğun konser maratonuyla gündemde olan Murat Dalkılıç, üst üste verdiği sahnelerin ardından sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.





KONSERİ İPTAL OLDU

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sanırım 5 gün arka arkaya sahneden ötürü biraz yorgun düştüm. Hastalığım biraz abarttı. Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız konseri ileri bir tarihe almamız gerekecek. En kısa zamanda yeni bir tarih belirleriz. Anlayışınız için teşekkür ederim.”

Paylaşımında koluna serum takılı olduğu görülen Dalkılıç’ın bu hali, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı “geçmiş olsun” mesajlarıyla destek verdi.

Sanatçının ertelenen konseri için yeni tarihin ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenildi.