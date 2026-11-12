Son yıllarda dünya genelinde artan konser ve etkinlik bileti fiyatları, biletlerin saniyeler içinde tükenip karaborsada fahiş rakamlara satılmasıyla birlikte hem Avrupa'da hem de Türkiye'de müzikseverlerin ortak sorunu haline geldi. Bu soruna köklü bir çözüm getirmek isteyen Almanya, biletlerin ikinci el satışında uygulanan aşırı fiyat artışlarını yasaklamaya hazırlanıyor.

Fahiş fiyat artışına yasal fren

Almanya Federal Adalet Bakanlığı, kültür ve spor etkinliklerine ait biletlerin yeniden satışında tavan fiyat uygulaması getiren yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından sunulan taslağa göre, hem ticari satıcılar hem de bireysel kullanıcılar biletleri aldıkları fiyatın üzerine çok küçük bir fark koyarak satabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el bilet satışlarında uygulanacak fiyat artışı en fazla yüzde 20 veya en yüksek 20 Euro (yaklaşık 1200 TL) ile sınırlandırılacak. Satışlarda bu 2 sınırdan hangisi daha düşükse o baz alınacak.

"Bu bir soygun"

Biletlerin piyasaya çıkar çıkmaz ticari fırsatçılar tarafından toplu şekilde satın alınıp internet üzerinden astronomik rakamlarla satılmasını sert sözlerle eleştiren Adalet Bakanı Hubig, bu durumu açıkça "soygun" olarak nitelendirdi.

Hubig, karaborsacıların hem dinleyicileri mağdur ettiğini hem de biletleri erişilebilir fiyatlarda tutmaya çalışan sanatçı ve organizatörlerin çabalarını baltaladığını vurguladı.

2027 konser sezonunda yürürlüğe girecek

Pandemi öncesine kıyasla konser bileti fiyatlarının ortalama yüzde 30 oranında arttığı Almanya'da, "Bilet Koruma Yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin önümüzdeki yaz sezonundan önce, 2027 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Türkiye'de de büyük konserler ve spor müsabakaları öncesinde sıkça gündeme gelen karaborsa tartışmalarının ardından, Almanya'nın attığı bu adımın diğer ülkelere ve dijital bilet platformlarına nasıl örnek olacağı merakla bekleniyor.