Travis Scott'ın aylar öncesinden büyük heyecan yaratan İstanbul konseri sosyal medyada tartışma yarattı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda yüksek bilet fiyatlarına rağmen kısa süren performans, izleyiciler tarafından yuhalanırken, etkinlik sonrası çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

BİR SAAT GEÇ ÇIKTI, 20 DAKİKA SONRA AYRILDI

Tersane İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Travis Scott'ın planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye çıktığı belirtildi. Ancak hayranların uzun süre beklediği performansın yalnızca yaklaşık 20 dakika sürmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ve kullanıcı yorumlarında seyircilerin sanatçıyı yuhaladığı görüldü.

YÜZÜNÜ BİLE GÖSTERMEDİ

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, Travis Scott'ın yüzünü tamamen kapatan atkı vb. aksesuarlarla sahne aldığı görüldü. Sosyal medyada tepki dolu paylaşımların yanı sıra esprili paylaşımlar da yapıldı. 'Fake travis yorumları' sosyal medyayı güldürdü.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha bilet satış sürecinde fiyatlarıyla gündem olmuştu. Etkinlik için satışa sunulan bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL seviyelerine kadar ulaştığı belirtilirken, kara borsada rakamların çok daha yüksek seviyelere çıktığı iddia edildi. Etkinlik öncesinde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceği duyurulan organizasyon, Türkiye'nin en pahalı müzik etkinliklerinden biri olarak gösteriliyordu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Konserin ardından sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, yüksek ücret ödeyerek katıldıkları etkinlikte kısa süreli bir performans izlediklerini ve beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi. Özellikle sahne süresinin kısa olması ve sanatçının seyirciyle sınırlı etkileşim kurması en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.