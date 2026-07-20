Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından verdiği konserlerle hayranlarıyla yeniden buluşmaya devam ediyor. Biletleri yoğun ilgi gören sanatçının Festival Park Yenikapı konseri, yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

40 BİN KİŞİYE ÖZEL LED EKRAN

Konser, Şebnem Ferah’ın şarkılarından ilham alan görsellerin LED ekranlara yansıtılmasıyla başladı. Sanatçı, “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkılarıyla müzikseverlere enerjik bir başlangıç yaşattı.

ARA VERME SEBEBİ: HEYECAN KONUSU

54 yaşındaki Şebnem Ferah, sahnelere neden ara verdiğiyle ilgili yaptığı açıklamada, uzun süre ayrı kalmanın kendisinde farklı bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı, “Aramıza bu kadar uzun bir zaman dilimi girince sahneye çıkmadan önce böyle normalin dışında bir heyecan durumu oluyor. Araya ihtiyaç duymamın sebebi bu heyecan konusunu, tolere etmeyi öğrenmekti. Anladım ki öğrenemeyeceğim. Bundan sonra bir daha hiç bu kadar uzak ayrı kalmamaya dilerim” ifadelerini kullandı.