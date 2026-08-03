ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim ve küresel piyasalardaki savaş endişeleri, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Piyasaların altüst olmasıyla birlikte son aylarda yüksek seviyelerden ziynet eşyası satın alan tüketiciler, fiyat düşüşünün faturasını ödemeye başladı.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRA SINIRINA GERİLEDİ

Piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarını kısa sürede aşağı çekti. Verilere göre, 2 Mart tarihinde 7 bin 666 TL seviyesinden işlem gören gram altın, son düşüş dalgasıyla birlikte 6 bin 203 TL’ye kadar geriledi. Gram altındaki bu hızlı kan kaybı, ziynet eşyası piyasasını da doğrudan etkiledi.

84 BİN LİRADAN 62 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Fiyatlardaki gerileme en somut şekliyle bilezik piyasasında hissedildi. Mart ayında satış fiyatı 84 bin TL’ye kadar çıkan bir bileziğin satış fiyatı, bu ay itibarıyla 62 bin TL seviyesine kadar geriledi.



(Mart 2026)



(Ağustos 2026)

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