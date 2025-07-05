Temmuz ayıyla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde yeniden alevlenen orman yangınları, doğayı olduğu kadar hayatları da derinden etkiliyor.

Özellikle İzmir ve çevresinde etkili olan yangınlar, yerleşim yerlerine kadar ulaştı, binlerce hektarlık alan kül olurken birçok işletme ve tarım arazisi de büyük zarar gördü.

Yangınla mücadele devam ederken paylaşılan fotoğraflar yaşanan felaketin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sanatçı Tarkan'ın eski aşkı, avukat Bilge Öztürk de sörf okulunun yandığı görüntüleri yayımladı.

Bölgeye gidip okulunun son halini Instagram'da paylaşan Bilge Öztürk, "Herkese merhaba, desteğiniz çok teşekkür ederim. Binbir emekle yapılan sörf okulları küle dönmüş durumda. Tek şükrettiğimiz konu hiçbir can kaybının yaşanmamış olması. Önlemeye çalışsak da yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Bundan sonrası için hep birlikte çok daha güzel okullar inşa etmeye, çok daha güzel sporcular yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.