Kampüsteki törende diploma töreni öncesi kürsüye çıkan Rektör Yazgan, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Öğrenciler ayağa kalkarak sahneye arkalarını dönerken, ıslık ve alkış sesleri yükseldi.

REKTÖRÜN KONUŞMASI DUYULAMADI

Öğrencilerin “kayyum rektör” sloganıyla gerçekleştirdiği protestoya tribünlerde bulunan bazı aileler ve katılımcılar da alkışlarla destek verdi. Tepkilerin artması üzerine rektörün konuşması salonda duyulamaz hale geldi.

SAHNEDEN İNMEK ZORUNDA KALDI

Protestonun devam etmesi üzerine Prof. Dr. M. Ege Yazgan konuşmasını tamamlayamadan kürsüyü terk etti. Öğrenciler, rektörün sahneden ayrılmasının ardından da alkış ve ıslıklarla tepkilerini sürdürdü.

DİPLOMA TAKDİMİYLE DEVAM ETTİ

Tören, protestonun ardından akademisyenler ve öğrencilerin diploma takdimiyle devam etti.

21 YILLIK PROFESÖRÜN İŞİNE SON VERMİŞTİ

Kayyum rektör son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 21 yıldır görev yapan Prof. Dr. Bülent Bilmez'in görevine herhangi bir gerekçe göstermeden son vermişti.