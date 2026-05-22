İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bir gecede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılmasının yankıları sürerken, gözler aynı grup bünyesindeyken TMSF'ye devredilen Doğa Koleji'ne çevrilmişti. Türkiye'nin en çok öğrencisine sahip özel okullarından biri olan Doğa Koleji'nde eğitim gören öğrencilerin velileri büyük bir endişeye kapıldı. Yayılan panik dalgasının ardından Doğa Koleji yönetiminden kamuoyunu rahatlatacak kritik bir açıklama geldi.

'BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLE HERHANGİ BİR HUKUKİ BAĞIMIZ YOK'



Sosyal medya hesapları üzerinden “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlayan Doğa Koleji, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan karar doğrultusunda faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile aralarında hiçbir idari ya da hukuki bağ bulunmadığını kesin bir dille ilan etti. Kurum, iki yapının tamamen farklı statülerde olduğunu belirterek velilerin yüreğine su serpti.

'YÜKSEKÖĞRETİM VE K-12 SEVİYESİ TAMAMEN FARKLI MEVZUATLARA TABİ'



Yapılan açıklamada, üniversiteler ile K-12 seviyesindeki özel öğretim kurumlarının tabi olduğu hukuki süreçlerin birbirinden tamamen farklı olduğu vurgulandı. Üniversitelerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekilirken; Doğa Koleji gibi özel okulların ise 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olduğu hatırlatıldı.

'EĞİTİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ VE GÜVENLE DEVAM EDİYOR'



Yaşanan idari gelişmelerin okul zincirini hiçbir şekilde etkilemediğini belirten Doğa Koleji yönetimi, Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin MEB mevzuatları doğrultusunda “kesintisiz ve güvenle” devam ettiğini açıkladı. Kurum, öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamayacağının altını çizerek eğitim kalitesinden ödün vermeden yola devam edeceklerini bildirdi.