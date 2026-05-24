Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"21.yüzyılda bir bilim yuvasının hukuksuz biçimde kapatılmasını kabul etmiyoruz.

Bir üniversiteyi kapatmak; yalnızca binaları değil, öğrencilerin hayallerini, akademisyenlerin emeğini ve toplumun geleceğe dair umudunu da derinden etkilemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve çalışanlarının yaşadığı mağduriyet görmezden gelinemez. Bilim, düşünce ve akademik özgürlük; çağdaş toplumların en temel değerleri arasındadır.

KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üniversiteler; bilgi üreten, sorgulamayı teşvik eden ve toplumun gelişimine katkı sunan kurumlardır. Böylesi bilimsel yapıların tamamen ticari bir yaklaşımla değerlendirilip, içindeki değerleri hiçe sayan bir anlayışla ve üstelik hiçbir tedbir alınmaksızın kapatılması kaygı vericidir.

Hukukun, adaletin ve akademik özgürlüğün yanında, laik ve bilimsel eğitime yönelik her türlü müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz."