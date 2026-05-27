İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması kararına karşı düzenlenen protestolarda yaptığı açıklama nedeniyle gözaltına alınan Hafize Çetin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 21 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kapatılan üniversite, üç gün sonra yeniden açılmıştı. Karara tepki gösteren öğrenciler ve vatandaşların katıldığı protestolarda gözaltına alınan Çetin hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen Çetin, imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adliye önünde arkadaşları tarafından sloganlarla karşılanan Çetin, destek verenlere teşekkür ederek dayanışma mesajı verdi.